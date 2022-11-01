Культура

25 лет исполнилось фильму «Титаник» Джеймса Кэмерона

25 лет исполнилось фильму «Титаник» Джеймса Кэмерона. Премьерный показ культового американского фильма-катастрофы состоялся 1 ноября 1997 года.

Фото: Cinema Critique

Картина, получившая премию «Оскар» в 11 номинациях, рассказывает о гибели одноименного круизного лайнера после столкновения с айсбергом в Атлантическом океане в 1912 году. Фильм принес создателям рекордные кассовые сборы в мировом прокате - $1,8 млрд, пишет РБК.

Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо стали звездами первой величины, снявшись в культовом фильме. Известно, что режиссёр Джеймс Кэмерон готовился к съемкам 10 лет.

«Это не только показательный сеанс магии по-настоящему большого кинематографа, но и хороший пример торжества амбиций над возможностями, профессионального и творческого триумфа вопреки холодным рациональным расчётам», - отмечают авторы Telegram-канала о киноиндустрии Cinema Critique.