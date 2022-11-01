Культура

Творческий коллектив ИК-6 стал лауреатом всероссийского конкурса «Калина красная»

Музыкальный коллектив ВИА «Грани» ИК-6 УФСИН России по Псковской области вошел в число 22 финалистов Всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен среди осужденных «Калина красная» и одержал победу в номинации «Лучшее исполнение». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Церемония награждения прошла в Федеральной службе исполнения наказаний России посредством прямого включения по видеоконференцсвязи в присутствии директора ведомства Аркадия Гостева.

Всего в этом году во второй этап конкурса прошли более 200 участников из 79 территориальных органов ФСИН России – сольных исполнителей и музыкальных коллективов. Каждый из них прошел строгий отбор на первом конкурсном рубеже – в самих учреждениях и на региональном уровне. Экспертным жюри было выделено почти три десятка интересных номеров, большая часть из которых авторская.

Представители Псковской области – вокально-инструментальный ансамбль «Грани» в составе четырех осужденных, отбывающих наказание в ИК-6 (пгт. Сосновый Бор), подготовил песню собственного сочинения. Композиция «На разбитых мечтах» рассказывает о важном решении, которое принимает каждый человек, оказавшийся в трудной ситуации, – начинать свой путь, несмотря ни на что, «пусть даже эта дорога усыпана осколками мечты». Исполнение очень понравилось членам жюри и по итогам рейтингового голосования музыкальный номер одержал победу в одноименной номинации.

Победители награждены дипломами и памятным подарком – электрогитарой. Заслуженные награды они получили из рук временно исполняющего обязанности начальника ИК-6 УФСИН России по Псковской области Сергея Орлова.

В ведомстве отметили, что музыкальный коллектив ВИА «Грани» образовался в учреждении 11 лет назад по инициативе осужденных и при поддержке администрации. За время своего существования состав ансамбля неоднократно менялся, неизменным оставался репертуар и творческий подход участников к исполнению композиций. Коллектив в большинстве своем – не профессиональные музыканты, а те, кто открыл свои таланты уже в стенах исправительной колонии. Только один из участников, осужденный Р., имеет музыкальное образование и опыт побед. Так, в этом году он занял первое место в «Дельфийском чемпионате» в номинации «Эстрадное пение». Но это индивидуальный результат. Сейчас же именно творческому союзу осужденных удалось покорить вокальный Олимп, подтвердив статус лучших не только на региональном, но и всероссийском уровне.