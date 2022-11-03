Ветераны отечественного панк-рока выступят в Пскове 13 ноября

Группа «Бригадный подряд» выступит в клубе «Нора» в Пскове 13 ноября в рамках большого осеннего тура.
Псковичи услышат как новые песни, так и самые мощные хиты ветеранов отечественного панк-рока. «Бригадный Подряд» — вечно юные и безбашенные хулиганы из Санкт-Петербурга. В этот вечер зал наполнят лихие гитарные рифы, хлесткие рифмы, буйство и циркуляция энергетики. А ещё вас ждет мощь слэма, сила рока, харизма и незабываемые эмоции!
Билеты: https://bp.polygon.group/
Адрес: улица Декабристов, 62.
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