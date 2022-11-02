Культура

40 мультипликационных фильмов покажут на фестивале анимации «Пушкин и…»

В конкурсную программу Первого фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…» вошли 40 мультипликационных фильмов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фильмы будут показаны с 17 по 20 ноября 2022 года в научно-культурном центре «Пушкиногорье».

«Отборочная комиссия фестиваля провела кропотливую подготовительную работу: среди всех мультфильмов для детей и взрослых, основанных на классических и современных литературных произведениях и снятых в 2020-2022 годах, были выбраны лучшие из лучших», – рассказали организаторы.

Оценивать фильмы конкурсного показа будет профессиональное жюри. В его состав вошли:

писатель Марина Москвина;

художник-постановщик анимационного кино Марина Курчевская;

актриса Яна Есипович;

режиссер, сценарист, художник Светлана Филиппова;

ведущий российский режиссер анимационного кино, педагог Алексей Демин.

Кроме конкурсного показа в программе фестиваля спецпоказы и ретроспективы, встречи с создателями фильмов и писателями, тематические мастер-классы.

«Мы ждем на площадке не только детей, ведь аудитория у анимационных лент не всегда детская – это фестивальное кино, рассчитанное на специфического зрителя. Но у него нет проката, а телевидение не проявляет должного интереса к авторским работам, и есть шанс, что искусство анимационного кино, в том числе основанного на литературном материале, будет развиваться именно как высокое искусство. Фестиваль будет интересен профессионалам: он объединит литераторов и мультипликаторов, работающих в жанре экранизации, предоставит площадку для знакомства, взаимодействий, создания совместных проектов», – добавили организаторы.

Партнер проекта - Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Даты проведения: 17-20 ноября 2022 года.

Все мероприятия фестиваля бесплатны для зрителей.