Финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков» пройдет в новом формате

Финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» пройдет в новом формате. Об этом сообщил директор фестиваля Николай Королёв в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Также на финал фестиваля впервые приедет директор конкурса «Миссис Россия», организатор Миссис Globe Алла Маркина.
«Она с собой повезет победительниц этого года, титулованных европейских и мировых конкурсов красоты. К нам приедет президент Федерации женщин Санкт-Петербурга – она же директор конкурса "Миссис Санкт-Петербург Ленинградская область". В гости к нам приедет делегация из Великого Новгорода», – заметил гость студии.
Николай Королёв также назвал плюсы предстоящего финала.
«Плюс мероприятия в том, что оно состоится только один раз. Это не театральная постановка, это не концерт, которые будут повторяться потом из раза в раз. Надо отметить, что на сцену выйдут непрофессиональные артистки, а выйдут люди, которые за два месяца прошли школу, чтобы стать королевой и на сцене показать себя», – заключил директор фестиваля.