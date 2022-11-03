Культура

Финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков» пройдет в новом формате

Финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022» пройдет в новом формате. Об этом сообщил директор фестиваля Николай Королёв в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«26 ноября на сцене БКЗ будет шоу, которое получило название "Квинтет" от слова "королева". Мы надеемся, что это что-то похожее на мюзикл понравится зрителям. Хотим отойти от стандартов, которые приклеились к конкурсу красоты. Видоизменить саму программу, связать выходы и номера логическими связками, чтобы зрителю было интересно», – рассказал Николай Королев.

Также на финал фестиваля впервые приедет директор конкурса «Миссис Россия», организатор Миссис Globe Алла Маркина.

«Она с собой повезет победительниц этого года, титулованных европейских и мировых конкурсов красоты. К нам приедет президент Федерации женщин Санкт-Петербурга – она же директор конкурса "Миссис Санкт-Петербург Ленинградская область". В гости к нам приедет делегация из Великого Новгорода», – заметил гость студии.

Николай Королёв также назвал плюсы предстоящего финала.

«Плюс мероприятия в том, что оно состоится только один раз. Это не театральная постановка, это не концерт, которые будут повторяться потом из раза в раз. Надо отметить, что на сцену выйдут непрофессиональные артистки, а выйдут люди, которые за два месяца прошли школу, чтобы стать королевой и на сцене показать себя», – заключил директор фестиваля.