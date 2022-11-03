Культура

Фестиваль «Золотая маска» проходит в Санкт-Петербурге

Гастроли фестиваля «Золотая маска» принимают петербургские театры с 2 по 27 ноября. На этот раз зрителю представят современный балет, драматические постановки и даже аудиальный перформанс в исполнении трупп ведущих российских театров и экспериментальных площадок.

Выступлениями в городе завершается осенний тур 2022 года. Генеральным партнером проекта стал Сбер. Организаторы долго думали, какую программу на этот раз привезти и без того искушенной петербургской публике, пишет piter.tv.

«Нам кажется, что классический репертуар в Петербурге есть. А современная хореография – это большая редкость. И такой балет, который создан и есть в театре Станиславского и Немировича-Данченко – это большая-большая редкость, жемчужина в короне того, что существует сегодня в современном балете. Это нужно сохранять, и поддерживать, развивать, холить и лелеять», - сказала генеральный директор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина.

На основной сцене Александринского театра покажут спектакли «Маленькая смерть», Autodance и Kaash, основанный на мотивах классического индийского танца.

Сбер ежегодно оказывает поддержку ведущим российским театрам, музеям, а также принимает участие в создании культурных продуктов и реставрации исторических памятников.

«Несмотря ни на какие внешние обстоятельства, люди получают в театре большой спектр эмоций, и замечательные режиссеры, которые ежегодно показывают нам свои новые подходы, новые творческие мысли – все это еще больше привлекает людей», - заметила директор управления маркетинга и коммуникаций Северо-Западного банка СберБанка Марина Андреева.

Заключительной частью программы фестиваля станет аудиальный перфоманс, посвященный феномену славянского фольклора от Новосибирской лаборатории современного искусства.