Пушкиногорский район отпраздновал День народного единства концертом для жителей

Пушкиногорский район отпраздновал День народного единства концертом. Об этом сообщила депутат районного Собрания, директор Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»
На концерте для жителей района выступили артисты Пушкиногорского дома культуры вместе с юнармейцами Пушкиногорской СОШ имени А. С. Пушкина.
«Искренне радуюсь за наших детей, выступали не хуже взрослых артистов. Коллеги по депутатскому корпусу Пушкиногорского районного собрания доверили мне поприветствовать земляков и сердечно поздравить с праздником. В истории нашей страны было немало трудных, по-настоящему тяжелых и переломных времён. В эти моменты в едином порыве люди объединялись и спасали наше Отечество, нашу богатейшую культуру и самобытность», - написала Оксана Филиппова.