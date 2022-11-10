Культура

Писатель Игорь Смолькин получил литературную премию имени Достоевского

Председатель Псковского регионального отделения Союза писателей России, писатель Игорь Смолькин (Изборцев) получил литературную премию имени Ф. М. Достоевского «За выдающееся литературное произведение в жанре романа или биографии». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Союзе писателей.

8 ноября в Издательском совете Русской Православной Церкви состоялось торжественное вручение дипломов и памятных призов лауреатам XVII открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу».

Конкурс проводился издательским советом РПЦ совместно с event-агентством СМАРТМАЙС при содействии Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В 2022 году на конкурс поступило 159 изданий от 53 издательств из разных регионов России, Белоруссии и Польши. По итогам работы конкурсной комиссии были определены 62 лауреата.

На мероприятии также состоялось награждение лауреата Литературного конкурса «Новая библиотека» в номинации имени Ф. М. Достоевского – прозаика, публициста, председателя правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игоря Смолькина за книгу «Сильнее бурь».

Конкурс «Новая библиотека» учрежден Издательским Советом и включает три направления: номинация имени Ф. М. Достоевского «За выдающееся литературное произведение в жанре романа или биографии», номинация имени С. Т. Аксакова «За выдающуюся книгу для подросткового чтения», номинация имени святых благоверных Петра и Февронии «За выдающуюся книгу о счастливой семейной жизни».