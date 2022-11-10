Писатель Игорь Смолькин получил литературную премию имени Достоевского

Председатель Псковского регионального отделения Союза писателей России, писатель Игорь Смолькин (Изборцев) получил литературную премию имени Ф. М. Достоевского «За выдающееся литературное произведение в жанре романа или биографии». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Союзе писателей.
8 ноября в Издательском совете Русской Православной Церкви состоялось торжественное вручение дипломов и памятных призов лауреатам XVII открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу».
Конкурс проводился издательским советом РПЦ совместно с event-агентством СМАРТМАЙС при содействии Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
В 2022 году на конкурс поступило 159 изданий от 53 издательств из разных регионов России, Белоруссии и Польши. По итогам работы конкурсной комиссии были определены 62 лауреата.
На мероприятии также состоялось награждение лауреата Литературного конкурса «Новая библиотека» в номинации имени Ф. М. Достоевского – прозаика, публициста, председателя правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игоря Смолькина за книгу «Сильнее бурь».
Конкурс «Новая библиотека» учрежден Издательским Советом и включает три направления: номинация имени Ф. М. Достоевского «За выдающееся литературное произведение в жанре романа или биографии», номинация имени С. Т. Аксакова «За выдающуюся книгу для подросткового чтения», номинация имени святых благоверных Петра и Февронии «За выдающуюся книгу о счастливой семейной жизни».