Культура

Создание детского кино предложили полностью финансировать из госбюджета РФ

Группа депутатов и сенаторов подготовила законопроект, которым предлагается предусмотреть возможность полного госфинансирования производства и проката отечественных художественных кинокартин для детей и юношества.

Также проектом закона определяется понятие «фильм для детей и юношества». Под ним подразумевается «предназначенный для распространения среди детей фильм, соответствующий по тематике, содержанию и художественно-стилистическому решению физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей, не достигших возраста 18 лет», сообщает «Парламентская газета».

Уточняется, что документ разработан во исполнение соответствующего поручения главы государства.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, создание фильмов для детей и юношества — это уникальная возможность формирования общего культурного кода будущего поколения россиян. При этом у лучших детских фильмов долгая жизнь.

Также подчеркивается, что детские и юношеские кинокартины принято считать заведомо неокупаемыми, однако это не означает перманентную коммерческую бесперспективность таких фильмов. Кроме того, детское кино формирует мировосприятие ребенка, поэтому говорить о нем исключительно в экономических категориях нельзя, считают авторы законопроекта.

Документ разрабатывали: глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, ее первые заместители Елена Драпеко, Александр Шолохов, Дмитрий Певцов и Сергей Шаргунов, председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев, депутаты Иван Мусатов, Ольга Германова и Сергей Соловьев, а также вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, сенаторы Римма Галушина и Петр Тултаев.