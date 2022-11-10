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Культура

Лекция о сожженной деревне Красухе состоялась в Пскове

10.11.2022 19:14|ПсковКомментариев: 0

Очередное занятие Народного университета культуры в Псковской историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василёва провёл искусствовед, краевед и литератор Игорь Лагунин. Он прочёл собравшимся лекцию «Памяти сожжёной деревни Красухи…». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковской городской библиотеки.

Фото: Псковская городская библиотека 

Лектор рассказал, как создавалась книга «Была деревня Красуха», которую он написал в соавторстве с Валерием Яковлевым, тогда школьным учителем, на основе архива, собранного поисковым отрядом Порховской средней школы № 2.

Книга победила в региональном конкурсе «Псковская книга – 2018». Она была написана к 25-летию трагедии в Красухе, но издана только через 50 лет. Это документальный рассказ о событиях 27 ноября 1943 года, когда фашисты согнали 280 мирных жителей деревни Красуха (женщин, детей и стариков) на гумно и заживо сожгли в отместку за взрыв машины гитлеровского командования.

По словам Игоря Лагунина, перед ним, как одним из авторов, стояла задача литературно обработать большой фактологический материал, чтобы как можно более точно отразить хронологию событий и бережно сохранить собранные свидетельства очевидцев.

Лектор напомнил собравшимся, что до Великой Отечественной войны Красуха была большой деревней, а после вторжения захватчиков приняла много беженцев. Там чуть ли не в каждом доме нашли приют по несколько человек.

Экскурсовод, уроженка Порховского района Людмила Фролова добавила к этому, что в Красухе летом отдыхали дети из Ленинграда, которые не успели вернуться домой и тоже погибли во время гитлеровской карательной операции. Фотографии некоторых из них были представлены на небольшой выставке, которую Людмила Фролова подготовила к лекции.

На встрече также выступил порхович Николай Иванов, дедушки и бабушки которого были сожжены в Красухе. Он рассказал, как его мать ходила на железнодорожную станцию в Порхов и носила в тапочках записки для партизан о составах, которые перевозили вооружение в Новгород.

Собравшиеся в очередной раз обсудили версии, кто и зачем взорвал автомобиль с гитлеровцами, за который оккупанты так жестоко отомстили жителям деревни Красуха.

Игорь Лагунин, кроме того, рассказал, как снимался фильм «Была на земле деревня Красуха», одним из консультантов которого он был. И как выжившим в этой трагедии тогда показали найденную в архивах довоенную хронику про колхоз «Красная Красуха», в которой они увидели своих погибших родственников и односельчан.

Игорь Лагунин также зачитал вслух отрывки из книги «Была деревня Красуха».

Теги: #библиотека #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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