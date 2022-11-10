Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Пскова разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом.

Сегодня в гостях — группа «СамоРезы». Ведущий Артем Татаренко поговорит с музыкантами об их творческом пути, о любви к родному городу и о народной музыке.

Также «СамоРезы» исполнят несколько песен (впервые в студии «ПЛН FM» будет звучать баян, не считая гитары, балалайки и вокала).

Трансляция завершена.