Культура

«Квартирник»: Псковские «СамоРезы» о любви к родному городу и народной музыке. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 11 ноября. Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Пскова разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом.

Сегодня в гостях была группа «СамоРезы». Ведущий Артем Татаренко поговорил с музыкантами об их творческом пути, о любви к родному городу и о народной музыке.

Также «СамоРезы» исполнили несколько песен (впервые в студии «ПЛН FM» прозвучал баян, не считая гитары, балалайки и вокала).