Культура

Директор музея Софьи Ковалевской под Великими Луками рассказала об уникальных экспонатах

Об уникальных экспонатах рассказала заведующая мемориальным музеем-усадьбой Софьи Ковалевской в Полибино Светлана Белюкова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Личные вещи, которые были переданы в свое время ее дочерью Софьей Владимировной Ковалевской в начале 50-х годов прошлого века в городской краеведческий музей, составили основу нашего фонда. У нас сейчас в экспозиции музея можно видеть туфельки Софьи Ковалевский, ее накидку из гагачьего пуха, шкатулку, очень интересный предмет - секретерчик, который перешел ей по наследству от семьи ее деда Федора Шуберта, сумочку, очень красивое зеркало. Есть коврик, связанный ею лично для шведского астронома Гюго Гюльдена», – отметила заведующая музеем.

Гостья студии также напомнила, что учреждение является единственным в мире мемориальным музеем Софьи Ковалевской, он находится в усадьбе ее отца Василия Корвин-Круковского, который приобрел Полибино в 1841 году.

На территории музея-усадьбы сохранились главный усадебный дом и флигель. В состав музея-усадьбы входят частично сохранившийся парк и озеро.

Софья Васильевна жила в Полибине с 8 до 18 лет, здесь она получила воспитание, здесь проявились ее первые математические способности, здесь она вышла замуж за Владимира Ковалевского.

В музее хранятся самые разнообразные вещи и документы Софьи Ковалевской и ее ближайшего окружения. Среди них подлинные записные книжки, автографы, портреты ее предков, коврик, вышитый Ковалевской, книги из личной библиотеки с автографами, прижизненные издания самой Ковалевской, отцовское охотничье ружье и многое другое.

Экскурсии проводятся во флигеле по временной экспозиции и выставке, а также по главному дому и усадьбе. Двухэтажный каменный дом с трехэтажной башней состоит из 13 комнат с анфиладной планировкой. С первого на второй этаж ведёт мраморная лестница. Со второго на третий – деревянная винтовая. Из столовой есть выход на террасу и в парк.

Мемориальный музей-усадьба Софьи Ковалевской является филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Псковский объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».

Мемориальный музей-усадьбы Софьи Ковалевской находится по адресу: Псковская область, Великолукский район, деревня Полибино.

Телефон:+7 (811-53) 29-523.

Email: korvin.49@mail.ru.

Режим работы: вторник-воскресенье 10:00-17:00.

Выходной день: понедельник.

Каждый последний вторник месяца – санитарный день.

Группа музея-усадьбы в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/museumkovalevskaya