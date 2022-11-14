Культура

Директор музея Ковалевской: 20 минут урагана стоили нашему парку 80 деревьев

Об уроне, нанесенном усадебному парку ураганом в конце июня 2021 года, рассказала заведующая мемориальным музеем-усадьбой Софьи Ковалевской в Полибино Светлана Белюкова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Ураган, который обрушился на южные районы Псковской области, конечно, нанес очень большой урон. 20 минут урагана стоили нашему парку 80 деревьев, в том числе и мемориальных. Они просто были сломаны, как спички, и вырваны с корнем. Поэтому все прошлое лето мы занимались тем, что зачищали парк от упавших деревьев, потому что нельзя даже было войти в усадьбу. Очень большую помощь нам оказал предприниматель из Великих Лук, который вывез собственноручно упавшие деревья», – отметила гостья студии.

Кроме того, музею помог великолукский завод «Транснефтемаш», который в мае вывез 160 кубометров остатков поваленных деревьев с территории усадьбы.

«Собственно, сейчас мы более-менее привели парк в порядок. Но, конечно, работа еще предстоит, потому что нужна специальная техника, чтобы вырвать, вытащить корни. И есть деревья, которые не упали, а нависли на близлежащие», – уточнила Светлана Белюкова.

Напомним, в Полибино располагается единственный в мире мемориальный музей Софьи Васильевны Ковалевской. На территории музея-усадьбы сохранились главный усадебный дом и флигель. В состав музея-усадьбы входят частично сохранившийся парк и озеро.

Софья Васильевна жила в Полибине с 8 до 18 лет, здесь она получила воспитание, здесь проявились ее первые математические способности, здесь она вышла замуж за Владимира Ковалевского.

Мемориальный музей-усадьба Софьи Ковалевской является филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Псковский объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».

Мемориальный музей-усадьбы Софьи Ковалевской находится по адресу: Псковская область, Великолукский район, деревня Полибино.

Телефон:+7 (811-53) 29-523.

Email: korvin.49@mail.ru.

Режим работы: вторник-воскресенье 10:00-17:00.

Выходной день: понедельник.

Каждый последний вторник месяца – санитарный день.

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