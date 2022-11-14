Директор музея Ковалевской: 20 минут урагана стоили нашему парку 80 деревьев

Об уроне, нанесенном усадебному парку ураганом в конце июня 2021 года, рассказала заведующая мемориальным музеем-усадьбой Софьи Ковалевской в Полибино Светлана Белюкова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Кроме того, музею помог великолукский завод «Транснефтемаш», который в мае вывез 160 кубометров остатков поваленных деревьев с территории усадьбы.
«Собственно, сейчас мы более-менее привели парк в порядок. Но, конечно, работа еще предстоит, потому что нужна специальная техника, чтобы вырвать, вытащить корни. И есть деревья, которые не упали, а нависли на близлежащие», – уточнила Светлана Белюкова.
Напомним, в Полибино располагается единственный в мире мемориальный музей Софьи Васильевны Ковалевской. На территории музея-усадьбы сохранились главный усадебный дом и флигель. В состав музея-усадьбы входят частично сохранившийся парк и озеро.
Софья Васильевна жила в Полибине с 8 до 18 лет, здесь она получила воспитание, здесь проявились ее первые математические способности, здесь она вышла замуж за Владимира Ковалевского.
Мемориальный музей-усадьба Софьи Ковалевской является филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Псковский объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».
Мемориальный музей-усадьбы Софьи Ковалевской находится по адресу: Псковская область, Великолукский район, деревня Полибино.
Телефон:+7 (811-53) 29-523.
Email: korvin.49@mail.ru.
Режим работы: вторник-воскресенье 10:00-17:00.
Выходной день: понедельник.
Каждый последний вторник месяца – санитарный день.
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