Культура

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о единственном в мире мемориальном музее Софьи Ковалевской

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - Светлана Белюкова, заведующая единственным в мире Мемориальным музеем-усадьбой С. В. Ковалевской, который располагается в деревне Полибино Великолукского района.

Сейчас очень много говорят о расцвете внутреннего туризма в России. Ощущается ли рост интереса к музею-усадьбе Софьи Ковалевской? Ради каких экспонатов стоит обязательно его посетить? Есть ли надежда, что в ближайшем будущем экспозиция будет располагаться не только во флигеле, но и в главном усадебном доме? Каково «самочувствие» Полибинского парка, нужна ли ему помощь специалистов?

Трансляция завершена.