Мини-обсерватория может появиться в музее Софьи Ковалевской в Великолукском районе

Мини-обсерватория может появиться в мемориальном музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района. Об этом сообщила заведующая музеем Светлана Белюкова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Светлана Белюкова также добавила, что тему космоса продолжат развивать в музее Ковалевской.
«Очень хочу, чтобы в музее появился мобильный планетарий. Мы знаем, что Софья Васильевна занималась изучение колец Сатурна, на Луне есть кратер, названный ее именем», – подчеркнула она.
Мемориальный музей-усадьбы Софьи Ковалевской находится по адресу: Псковская область, Великолукский район, деревня Полибино.
Телефон:+7 (811-53) 29-523.
Email: korvin.49@mail.ru.
Режим работы: вторник-воскресенье 10:00-17:00.
Выходной день: понедельник.
Каждый последний вторник месяца – санитарный день.
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