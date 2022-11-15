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Культура

Мини-обсерватория может появиться в музее Софьи Ковалевской в Великолукском районе

15.11.2022 15:55|ПсковКомментариев: 0

Мини-обсерватория может появиться в мемориальном музее-усадьбе Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района. Об этом сообщила заведующая музеем Светлана Белюкова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы придумываем интерактивные программы, чтобы расширять тему жизнедеятельности Софьи Ковалевской. К примеру, 12 апреля мы провели впервые День космонавтики. Апробировали квест "Ковалевская и космос". Тема астрономии была не чужда Софье Васильевне. Ее прадед Федор Иванович Шуберт был известным астрономом, руководил обсерваторией в Российской академии наук. В нашем музее есть телескоп. Была интересная идея использовать водонапорную башню, которая осталась на территории усадьбы после упразднения детского дома, как мини-обсерваторию. Пока это мечта», – отметила гостья студии.

Светлана Белюкова также добавила, что тему космоса продолжат развивать в музее Ковалевской.

«Очень хочу, чтобы в музее появился мобильный планетарий. Мы знаем, что Софья Васильевна занималась изучение колец Сатурна, на Луне есть кратер, названный ее именем», – подчеркнула она.

Мемориальный музей-усадьбы Софьи Ковалевской находится по адресу: Псковская область, Великолукский район, деревня Полибино.

Телефон:+7 (811-53) 29-523.

Email: korvin.49@mail.ru.

Режим работы: вторник-воскресенье 10:00-17:00.
Выходной день: понедельник.
Каждый последний вторник месяца – санитарный день.

Группа музея-усадьбы в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/museumkovalevskaya

Теги: #Музей-усадьба Софьи Ковалевской
Источник: Псковская Лента Новостей
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