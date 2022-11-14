Культура

Выставка «Путь к мастерству» открылась в псковском колледже искусств

Выставка работ преподавателя художественных дисциплин Константина Зинина открылась в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римсского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Выставка носит название «Путь к мастерству» и знаменует своеобразный творческий юбилей автора - 45 лет в искусстве.

В экспозиции представлены работы, характеризующие несколько этапов профессионального становления мастера. Это рисунки и этюды, выполненные во время обучения в Московской средней художественной школе при институте имени В. И. Сурикова.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств

«Портреты, фигуры и пейзажи в различных техниках демонстрируют высокий уровень художника-студента Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова», - рассказали организаторы.

Часть экспозиции посвящена работам, созданным в период преподавания в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Выставка носит методический характер, показывая путь становления и взросления художника.