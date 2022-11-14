Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
«Самовар» русское застолье
поддержка мобилизованных членов профсоюза
Электронная транспортная накладная
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
Первому игроку приготовиться
новогодние корпоративы
Бранч в «Покровском»
о переходе на четырёхдневку
Досуговые центры для взрослых
оборудование и кадры в санаториях
наша Маша
показания электросчетчиков
фолк-рок в Пскове
Кофейни в Пскове
 
 
 
ещё Культура 14.11.2022 16:250 Псковский музей-заповедник принял участие в международном форуме в Санкт-Петербурге 15.11.2022 13:570 «Беседка»: О единственном в мире мемориальном музее Софьи Ковалевской. ВИДЕО 15.11.2022 13:070 Памятник на могиле Пушкина накрыли перед первым снегопадом 15.11.2022 12:560 Директор музея Ковалевской: 20 минут урагана стоили нашему парку 80 деревьев 15.11.2022 12:460 Выставка «Путь к мастерству» открылась в псковском колледже искусств 15.11.2022 12:210 Директор музея Софьи Ковалевской под Великими Луками рассказала об уникальных экспонатах
 
 
 
Самое популярное 12.11.2022 16:290 76-я дивизия несколько месяцев героически держала оборону в Херсонской области – псковский губернатор 14.11.2022 12:452 Педофил с прогнившей из-за рака головой 10 лет насиловал девочек в российском регионе 14.11.2022 14:351 Пьяный пскович кинул в лицо жены стеклянную бутылку и убил её 15.11.2022 10:320 Остановите конвейер смерти! 14.11.2022 22:590 Ещё троих псковских мобилизованных вернут домой из-за ошибок призывных комиссий
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

«Беседка»: О единственном в мире мемориальном музее Софьи Ковалевской. ВИДЕО

15.11.2022 13:57|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 15 ноября. Гость студии - Светлана Белюкова, заведующая единственным в мире Мемориальным музеем-усадьбой С. В. Ковалевской, который располагается в деревне Полибино Великолукского района.

Сейчас очень много говорят о расцвете внутреннего туризма в России. Ощущается ли рост интереса к музею-усадьбе Софьи Ковалевской? Ради каких экспонатов стоит обязательно его посетить? Есть ли надежда, что в ближайшем будущем экспозиция будет располагаться не только во флигеле, но и в главном усадебном доме? Каково «самочувствие» Полибинского парка, нужна ли ему помощь специалистов?

Теги: #Беседка #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли введение начальной военной подготовки в школах?
В опросе приняло участие 101 человек
15.11.2022, 14:440 Бобр украл дрова у дачников в Псковской области. ВИДЕО 15.11.2022, 14:410 Эковандалы залили чёрным картину Густава Климта в Вене 15.11.2022, 14:330 Ещё один человек скончался от COVID-19 в Псковской области 15.11.2022, 14:250 Виноградных улиток из музея Ковалевской будут поставлять на ферму «Эскарго Дор»
15.11.2022, 14:230 Военкомат не пустил псковича призывного возраста отдыхать на Кубу 15.11.2022, 14:190 Телеканал «Союз» рассказал о памятниках Гремячей горы в Пскове 15.11.2022, 14:170 Снег прогнозируют в Псковской области ночью 16 ноября 15.11.2022, 14:090 «Гонки по вертикали»: партийный анабиоз, стратегическая задачка и полиграф для слуг народа
15.11.2022, 13:570 «Беседка»: О единственном в мире мемориальном музее Софьи Ковалевской. ВИДЕО 15.11.2022, 13:531 Самовыдвиженец попытался оспорить решение ТИК о снятии его с выборов главы Пушкиногорского района 15.11.2022, 13:520 Бывший псковский губернатор обращался к главе МВД для командирования агентов 15.11.2022, 13:391 Бетонные блоки на улице Народной в Пскове пытаются демонтировать через суд
15.11.2022, 13:240 Минобороны пообещало по 300 тысяч рублей за сбитые военные самолеты 15.11.2022, 13:090 Поставка роботов для псковских сельских школ прошла с нарушениями - прокуратура 15.11.2022, 13:070 Памятник на могиле Пушкина накрыли перед первым снегопадом 15.11.2022, 13:050 «Лига справедливости»: Банкротство умершего. ВИДЕО
15.11.2022, 12:560 Директор музея Ковалевской: 20 минут урагана стоили нашему парку 80 деревьев 15.11.2022, 12:540 Почти миллион рублей отдала псковичка за «спасение» дочери 15.11.2022, 12:500 «Ждать уже недолго» 15.11.2022, 12:491 День правовой помощи детям-сиротам проведут в Псковской области
15.11.2022, 12:460 Выставка «Путь к мастерству» открылась в псковском колледже искусств 15.11.2022, 12:440 Зима близко: ноябрьский снегопад в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 15.11.2022, 12:440 Масштабная модернизация средней школы продолжается в Локне 15.11.2022, 12:280 Акцию «Амнистия по пеням» проводит псковский Горводоканал
15.11.2022, 12:210 Директор музея Софьи Ковалевской под Великими Луками рассказала об уникальных экспонатах 15.11.2022, 12:121 Пскович украл 88 тысяч рублей из автомобиля для покупки смартфона 15.11.2022, 12:080 Участок дороги до границы с Латвией ввели в эксплуатацию в Псковской области 15.11.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о единственном в мире мемориальном музее Софьи Ковалевской
15.11.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 15 ноября 15.11.2022, 11:591 Эксперты назвали профессии с самой высокой зарплатой в Псковской области 15.11.2022, 11:560 Фитнес-тренер получила интимную травму, занимаясь с клиенткой 15.11.2022, 11:520 Боль в груди может говорить об обострении язвы – эксперт
15.11.2022, 11:420 Псковский губернатор оценил благоустроенный парк в Локне 15.11.2022, 11:390 Новую памятную монету Банка России посвятили Антошке 15.11.2022, 11:370 «Чем кормить детей?»: бывшей жене мобилизованного псковича перестали приходить алименты 15.11.2022, 11:310 Псков занял 66 место по качеству общественного транспорта
15.11.2022, 11:230 Бизнес пожаловался в Минэкономразвития на плату за воздух вместо вывоза мусора 15.11.2022, 11:210 Владимир Кузь о готовности псковских дорог к зиме 15.11.2022, 11:140 ДТП на Рижском проспекте в Пскове произошло во время выполнения левого поворота 15.11.2022, 11:110 Население Земли достигло 8 миллиардов человек
15.11.2022, 11:080 Фальсифицированная икра может появиться в Псковской области – Роспотребнадзор 15.11.2022, 11:030 Подборки листов из советских отрывных календарей продают в Пскове 15.11.2022, 10:520 Убийцу матери приговорили к лишению свободы в Дновском районе 15.11.2022, 10:470 Сильные осадки в виде мокрого снега ожидаются днём в Псковской области
15.11.2022, 10:461 Новый вариант коронавируса зафиксировали в Канаде 15.11.2022, 10:430 Женщина попала в реанимацию после наезда автомобиля в Великих Луках 15.11.2022, 10:370 «Лига справедливости»: Банкротство умершего 15.11.2022, 10:320 Остановите конвейер смерти!
15.11.2022, 10:290 Росгвардейцы задержали укравшего алкоголь псковича 15.11.2022, 10:230 Фриду и Хильдегард разыскивает их брат в Псковской области 15.11.2022, 10:140 Российские регионы стали менять формат празднования Нового года 15.11.2022, 10:020 «Беседка»: О единственном в мире мемориальном музее Софьи Ковалевской
15.11.2022, 09:500 Работающие удалённо псковичи спят дольше - исследование 15.11.2022, 09:391 Великолучанин заказал интим-услуги и стал жертвой мошенников 15.11.2022, 09:240 Врач предупредил о риске подхватить болезнь стопы в промокшей обуви 15.11.2022, 09:150 Грузовик сгорел на трассе в Стругокрасненском районе
15.11.2022, 08:300 Компании от трёх человек приглашают на «СуперЗарубу» под Псковом 15.11.2022, 08:160 Юрист рассказал, что делать, если прислали «грабительскую» квитанцию за ЖКУ 15.11.2022, 08:100 Кража ради спиртного может обернуться для великолучанина лишением свободы 15.11.2022, 07:520 Правила прохождения альтернативной службы изменились в России
15.11.2022, 07:350 Псковские студенты стали «жертвами» на чемпионате по оказанию первой помощи 15.11.2022, 07:170 День призывника отмечают в России 15 ноября 15.11.2022, 07:000 У пьяного вора в Великих Луках украли пакет с похищенным 14.11.2022, 22:590 Ещё троих псковских мобилизованных вернут домой из-за ошибок призывных комиссий
14.11.2022, 22:005 Уроки пенсионной грамотности проводят для псковской молодёжи 14.11.2022, 21:440 Поставку систем контроля уровня глюкозы крови в Псковской области ждут в декабре 14.11.2022, 21:420 Осуждённых идрицкой колонии проконсультировали юристы 14.11.2022, 21:341 Путин наградил директора «Михайловского» Орденом Дружбы
14.11.2022, 21:240 Певица Елизавета Бокова провела в Пскове мастер-класс по эстрадному вокалу 14.11.2022, 21:130 Пластический хирург заявил о росте популярности в РФ малоинвазивных методов операций 14.11.2022, 21:120 Реставрацию Лазаревского храма в Печорах начнут до конца года 14.11.2022, 21:050 Отбывающим наказание за наркотики в России запретили служить по контракту
14.11.2022, 21:054 Запас противогололёдных материалов на всю зиму создали в Псковской области 14.11.2022, 21:010 Псковские многодетные семьи могут вернуть деньги за борьбу с борщевиком 14.11.2022, 20:530 Останки двух неопознанных красноармейцев нашли в Невельском районе. ФОТО 14.11.2022, 20:480 Житель Палкинского района не хотел оставаться дома по ночам и попал в тюрьму
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru