Культура

«Беседка»: О единственном в мире мемориальном музее Софьи Ковалевской. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 15 ноября. Гость студии - Светлана Белюкова, заведующая единственным в мире Мемориальным музеем-усадьбой С. В. Ковалевской, который располагается в деревне Полибино Великолукского района.

Сейчас очень много говорят о расцвете внутреннего туризма в России. Ощущается ли рост интереса к музею-усадьбе Софьи Ковалевской? Ради каких экспонатов стоит обязательно его посетить? Есть ли надежда, что в ближайшем будущем экспозиция будет располагаться не только во флигеле, но и в главном усадебном доме? Каково «самочувствие» Полибинского парка, нужна ли ему помощь специалистов?