Культура

Музейщики рассказали о реставрации псковского клада

Выставка «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи», не так давно открывшаяся в отреставрированных Поганкиных палатах, с самого начала своей работы пользуется особенным спросом среди жителей и гостей города. На выставке представлена часть крупнейшей и богатейшей находки псковских археологов – клада 2016 года, обнаруженного в Пскове рядом с музейным кварталом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Сейчас гости выставки могут увидеть экспонаты во всем их блеске и великолепии, однако изначальное состояние монет и других предметов было далеко не таким привлекательным. Тому, что сегодня можно увидеть, предшествовали долгие месяцы скрупулезной, напряженной и терпеливой работы профессионалов.

«Была проделана огромная и очень продолжительная работа. Все вещи поступили в сложнейшем состоянии, они были очень загрязнены и поражены продуктами коррозии. Такие вещи были, которые раз в жизни держишь в руках. И работать с ними было, конечно, очень интересно», – поделилась начальник отдела научной реставрации и консервации Псковского музея-заповедника Наталья Серова.

Разбор клада совместной группой, состоявшей из археологов, музейных хранителей и реставраторов, началась почти сразу после его обнаружения. Раскоп еще не был завершен, а в камеральной лаборатории уже велась работа по фотофиксации, обезжириванию, расчистке, промывке, консервации, атрибуции и учету предметов клада. Сохранность клада была крайне плачевна, так как большая часть предметов, в том числе монет, была сокрыта в жестяных банках, а это неизбежно привело к тому, что даже драгоценные металлы были сплошь покрыты продуктами железной коррозии, отметили музейщики.

«Это было необыкновенно увлекательно, но сложно – работа не каждодневная, со многими вещами мы сталкивались впервые, и нужно было принимать действенные решения: как составлять описи, как маркировать и так далее. Важно было не упустить даже малую толику информации, – поделилась автор и куратор выставки «Клады великих потрясений», старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Татьяна Ершова.

Еще на этапе камеральной разборки внимание исследователей привлек тряпичный мешочек, в который, предположительно, было завернуто нечто, что нужно было отделить от остального. Именно в этом мешочке была найдена одна из «жемчужин» клада – уникальный Бородовой знак 1699 года, единственный аналог которому хранится в Государственном Эрмитаже. Знак был с буквенной датой и в отличной сохранности.

Особенной нумизматической редкостью является также медная монета – Петровская полуполушка, равная 1/8 копейки. Это пробная монета, которая чеканилась в Российской империи при Петре I в 1700 году. До этого момента информация о ней хранилась лишь в исторических документах и описаниях частных коллекций, а теперь посетители могут увидеть этот экспонат.

«Все это и многое другое ждет вас на выставке "Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи", которая доступна для посещения в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника», - рассказали в музее.

Стоимость: 250 руб./чел. – полный билет, 200 руб./чел. – льготный билет, в т. ч. по Пушкинской карте. Телефон для справок: +78112663311.