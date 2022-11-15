Культура

Фестиваль фронтовой поэзии «У каждого в судьбе своя звезда» стартует в Пскове

Фестиваль фронтовой поэзии имени Е. А. Изюмова «У каждого в судьбе своя звезда» проходит в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Курбатова 16 и 17 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковской областной универсальной научной библиотеки.

Конкурс проходит в трех возрастных категориях - младшей (9-11 лет), средней (12-14лет) и старшей (15 до 25 лет). Участники должны выбрать, подготовить и исполнить стихотворение одного из псковских поэтов-фронтовиков. Как сообщают организаторы, оцениваться будут артистичность, самобытность и соответствие выбранного произведения тематике конкурса.

Заявки на участие в фестивале подали 55 человек из школ № 4, 7, 13, 20, 21, 24, 47, погранично-таможенного лицея и лицея «Развитие», Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского Корсакова и других образовательных учреждений.

В составе жюри - заведующая отделом краеведческой литературы Елена Киселева, заведующая Региональным центром чтения Псковской Нина Яковлева, псковские поэты.

Победители будут определены в трех номинациях - «Лауреат конкурса чтецов»; «Лучшее прочтение стихотворения»; «Артистизм, творческий подход к исполнению произведений».