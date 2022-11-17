Культура

Ученики технического лицея посетили Псковский музей-заповедник

Ученики 8 класса Псковского технического лицея посетили новый музейный объект – Палаты у Сокольей башни, которые недавно открылись после грандиозной реставрации, а также попробовали свои умения на мастер-классе в музейной мастерской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Это была первая организованная школьная группа, которую принял музей в своем новом объекте.

В ходе экскурсии по Палатам музейщики познакомили гостей с историей и архитектурой памятника, рассказали о процессе реставрации и провели экскурсию по выставке «Всеволодов Свет», посвященной 100-летию со дня рождения архитектора, художника, кузнеца Всеволода Смирнова. Выставка является завершающим юбилейный год В. П. Смирнова мероприятием музея-заповедника и первой выставкой в отреставрированном пространстве Палат.

«Сегодня палаты у Сокольей башни и музейная мастерская приняли первую организованную школьную группу с момента открытия этих объектов после реставрации. Мы очень рады, что первыми гостями стали наши давние друзья – ребята из политехнического лицея», – отметил начальник центра музейной педагогики Псковского музея-заповедника Алексей Голубев.

Особый интерес у гостей вызвали мастер-классы, которые проводятся в музейной мастерской. Ребята выбрали мастер-класс «Набойка под рукой». Набойка – это старинная традиционная техника нанесения рисунка на ткань при помощи деревянной печатной доски с рельефным орнаментом. В ходе мастер-класса ребята не только познакомились с этой техникой, но и самостоятельно украсили отрез ткани своим уникальным орнаментом. Получившееся изделие желающие смогли забрать на память.

«Сегодня мы пришли на мастер-класс, чтобы попробовать что-то новое в своей жизни. Это был мастер-класс по набойке, и он оказался очень интересным. Мы пробовали себя в роли художников или даже дизайнеров, я бы сказала. Мне очень понравилось», – поделилась ученица 8 класса ПТЛ Полина Матин.