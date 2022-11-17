Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Пскова разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом.

Сегодня в гостях у ведущего Тахира Ташпулатова — автор-исполнитель Александра Орлова. Они поговорят о музыке, музыкальном комьюнити Пскова и чего ему не хватает. И, как всегда, сегодня в студии будет звучать музыка — Александра исполнит несколько своих песен.

Трансляция завершена.