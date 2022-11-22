Культура

Выставка изображений памятных монет «Петра творенья» открылась в Пскове

Выставка «Петра творенья» Банка России, посвященная 350-летию со дня рождения Петра I, открылась в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Фотополотна демонстрируют изображения памятных монет, запечатлевших исторические моменты правления первого императора России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Псковской области.

Фото здесь и далее: отделение Банка России по Псковской области

«Все монеты – дань памяти деяниям личности, изменившей ход отечественной истории. Увеличенные снимки дают возможность рассмотреть все художественные детали, созданные искусными граверами и художниками», - отметили в банке.

Монета «Морская пехота», выпущенная 17 лет назад Банком России, рассказывает о появлении российских морпехов, ведущих историю от морского полка, сформированного по указу Петра I для абордажной, десантной и строевой службы на кораблях Балтийского флота. Чтобы изобразить на монете морского пехотинца, к работе привлекли военных историков.

«За последние 30 лет выпущено около полусотни монет, посвященных этой эпохе. Основание новых городов, строительство военного флота, денежная реформа и реформа образования – многие из событий Петровской эпохи нашли отражение на памятных монетах», - прокомментировали в банке.

Экспозиция «Петра творенья» будет открыта для посетителей до середины декабря по адресу: улица Профсоюзная, дом №2.