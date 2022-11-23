Культура

Выпускница Псковского колледжа искусств стала «Звездой культуры»

Выпускница Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Александра Киткова стала обладательницей почётного звания «Звезда культуры Ленинградской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В этом году конкурс проходил в двадцатый раз.

Среди победителей молодые специалисты и люди, имеющие большой профессиональный опыт.

Александра Киткова – выпускница 2018 года специализации «Хореографическое творчество» Псковского областного колледжа искусств.