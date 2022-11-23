Культура

Как имя Софьи Ковалевской связано с великолукской академией спорта, можно узнать на выставке

Постерная выставка «В усадьбе Корвин-Круковских», подготовленная сотрудниками Мемориального музея-усадьбы С. В. Ковалевской, открылась в Великолукской академии физической культуры и спорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Выставка посвящена интересным фактам биографии Софьи Ковалевской, знаковым музейным экспонатам и современной деятельности музея-усадьбы. Экспозиция стала продолжением краеведческого проекта по популяризации среди молодёжи имён выдающихся земляков.

«В ходе краеведческого исследования, которое проводилось в рамках подготовки выставки, были открыты интересные факты, связывающие музей-усадьбу С. В. Ковалевской и Великолукскую академию физической культуры и спорта. Оказалось, что дочь Софьи Васильевны – Софья Владимировна Ковалевская и человек, чьим именем была изначально названа Великолукская академия, – Пётр Францевич Лесгафт, были знакомы», – рассказали в музее.

В музее-усадьбе хранится статья «Педагогические взгляды П. Ф. Лесгафта», автором котором является Софья Ковалевская. Она была передана в 1997 году первой заведующей музеем Валентине Румянцевой двоюродной сестрой внучатой племянницы Софьи Ковалевской – Веры Ковалевской.

«В процессе исследования мы выяснили, что статья была опубликована в сборнике «Памяти П. Ф. Лесгафта» в Москве в 1924 году. Дочь Ковалевской имела медицинское образование и какое-то время работала педиатром, была близко знакома с Петром Францевичем, являлась ученицей одной из его ближайших помощниц, а также часто бывала в его доме», – отметила заведующая музеем-усадьбой С. В. Ковалевской Светлана Белюкова.

Софья Ковалевская в своей статье, помимо педагогики, описывает чувства, вызванные знакомством с Лесгафтом и его семьей, касается его лекций. Например, она пишет, что «Лесгафт признавал из всех существующих систем физического воспитания только воспитание греков с их жизнью на открытом воздухе и упражнениях в ходьбе, беге и метаниях, без всяких гимнастических снарядов».

Петр Лесгафт в 1896 году в Санкт-Петербурге организовал временные курсы для подготовки руководительниц физического воспитания и игр. В 1970 году в Великих Луках был открыт Великолукский филиал института физической культуры имени П. Ф. Лесгафта, ныне – Великолукская государственная академия физической культуры и спорта.