Культура

Выставка псковских художников откроется в доме Сафьянщикова 28 ноября

Выставка псковских художников откроется доме Сафьянщикова в областном центре 28 ноября в 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы выставки.

«В Пскове живет немало замечательных художников, продолжающих традиции русского искусства XIX и XX веков, но, как и прежде, остро стоит проблема сохранения их творческого наследия в новом XXI веке. К сожалению, провинциальное искусство существует в ситуации перманентной недооценки со стороны искусствоведческого сообщества. Музейные институции редко поддерживают местных авторов, если только они не добиваются всероссийской или мировой известности. Сколько произведений и имен нами уже безвозвратно забыто и утрачено! Так сложилось, что музейная работа и современное провинциальное искусство существуют друг от друга отдельно. В результате продолжается неконтролируемый отток наиболее интересных и значимых художественных произведений, рожденных на Псковской земле, в столичные города и в зарубежные частные собрания», – рассказали организаторы выставки.

Фото здесь и далее: организаторы выставки

Проект «Псковская коллекция-2022», по словам организаторов, призван исправить «эту печальную ситуацию» и познакомить широкого зрителя с современными художниками Пскова и их искусством. В рамках проекта, во-первых, осуществляется поддержка авторов, работающих на Псковщине, а, во-вторых, отбираются и сохраняются для будущих поколений их работы, ставшие частью музейного фонда. «Псковская коллекция-2022» является своего рода продолжением подобного проекта, впервые реализованного в 2014-м году.

Данная выставка в галерее современного искусства «Дом на набережной» и издание печатного каталога являются итоговой частью всего проекта «Псковская коллекция-2022». После презентации картины псковских художников будут переданы в собрание Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск». Большинство работ, составивших данную коллекцию, были созданы в процессе пленэров в Изборске и его окрестностях, осуществленных художниками Псковского регионального общественного движения «ПсковАрт» летом 2022 года.