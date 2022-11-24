Каким будет финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022», расскажут в пресс-центре ПЛН

26 ноября в БКЗ Псковской областной филармонии состоится финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022». Впервые мероприятие пройдет в формате полноформатного шоу-мюзикла. Это будет QUEENтет ШОУ, в котором примут участие не только финалистки!
Какие сюрпризы ждут зрителей, сегодня, 25 ноября, на брифинге в пресс-центре Псковской Ленты Новостей расскажут:
- Алла Маркина – президент фонда «Планета женщин», президент конкурсов «Миссис Россия», «Миссис Москва»;
- Нина Банная — «Миссис Москва-2022», «Миссис Россия-2022», многодетна мама, бизнес-леди;
- Юлия Григорьева - «Миссис Псков-2016», обладательница титула «Business Woman» на конкурсе «Миссис России Мира 2016»;
- Наталья Рогова — президент федерации «Миссис Санкт- Петербург», организатор и директор конкурсов «Миссис Санкт- Петербург», «Миссис Ленинградская область», «Миссис Балтия», «Миссис Северо-Запад»;
- Николай Королев — директор продюсерского центра «Королев продакшн», директор конкурсов «Мисс и Миссис Псков».
Начало брифинга - в 15.30. Как обычно, из пресс-центра ПЛН будет вестись видеотрансляция.