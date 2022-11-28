Культура

Псковский омбудсмен подарил книги областной библиотеке

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова, заслуженный работник культуры РФ Вера Павлова обсудили перспективные проекты сотрудничества в сфере правового просвещения граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

Региональный омбудсмен передал в фонды библиотеки свой ежегодный доклад о соблюдении прав и свобод граждан на территории Псковской области. Со своей стороны Вера Павлова предложила в дальнейшем дополнительно к печатному варианту размещать в фондах областной библиотеки и электронную версию доклада, что создаст дополнительные возможности для правового просвещения граждан.

Руководитель библиотеки предложила Дмитрию Шахову рассмотреть возможность подписания соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по правовому просвещению жителей Псковской области, где помимо размещения в фондах библиотеки официальных документов можно было бы организовать работу регулярных лекториев на актуальные правовые темы с участием уполномоченного по правам человека.

В начале беседы Дмитрий Шахов поблагодарил руководство и сотрудников Псковской областной универсальной научной библиотеки за активную военно-патриотическую работу. Особенно региональный омбудсмен отметил вклад коллектива в организацию в каждом муниципалитете области экспозиции-презентации книги «Два дня Подвысокинской были», которую написал участник Великой Отечественной войны генерал Яков Тонконогов, она была издана в Псковской области при поддержке губернатора региона Михаила Ведерникова.

«В этой книге от непосредственного очевидца-командира 141 дивизии Красной Армии рассказывается о событиях тяжелого для нашего народа и нашей страны периода июня-августа 1941 года на советско-германском фронте. Издание дополнено, в том числе, трофейными, архивными фотографиями реальных участников военных событий лета 1941 года, а также топографическими картами боевых действий на южном участке советско-германского фронта. Многие фотографии и документы опубликованы впервые. Уникальность этой книги в том, что никто из командиров дивизии и вышестоящих руководителей Красной армии, участвующих в оборонительных боях в июне-сентябре 1941 года на юго-западном участке советско-германского фронта, не оставил своих мемуаров для будущих поколений. Сейчас эта книга активно находит своего читателя, в том числе ко мне обращаются родственники командиров и бойцов этой дивизии в надежде получить экземпляр этого издания в память о своих героических предках-защитниках Отечества», - рассказал Дмитрий Шахов.

Дополнительно во время своего визита региональный уполномоченный по правам человека передал в дар ещё одно уникальное издание - книгу «Русская армия в великой войне 1914-1917» в двух томах. Эта книга - масштабное энциклопедическое издание - подробно освещает вопросы организации, вооружения, обмундирования, боевого и технического обеспечения российских вооруженных сил в период Первой мировой войны. Издание представляет собой фундаментальный труд в двух томах, обобщающего характера, максимально широко освещающий все основные стороны боевой жизни и деятельности русской армии в период Первой мировой войны (1914- 1918), заметил омбудсмен.

Принимая в дар книги, Вера Павлова поблагодарила омбудсмена за то, что он выполняет свои обещания, которые дал в прошлом году, вручая первую партию изданий, пообещав продолжить такое сотрудничество.

«Несмотря на то, что мир меняется, в нашу жизнь активно входят электронные технологии, но всегда нужно обращаться к первоисточнику - книге. Только в ней можно найти достоверную и интересную информацию, особенно в исторической ретроспективе. Поэтому все, что оказывается в библиотеке, будет жить вечно», - заключил Дмитрий Шахов.