Культура

Александр Борисов: Муниципальные музеи – это становой хребет краеведческой работы в городах и районах области

Выделение 40 млн рублей для Псковской области на модернизацию муниципальных музеев в 2023 году прокомментировал руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов. Об этом сообщается в Telegram-канале реготделения РВИО.

Предложенный проект, который планируются к реализации. Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«На сегодня более 30% региональных и муниципальных музеев в России не обеспечены в должном объеме современным техническим оборудованием. В Псковской области ситуация с оснащением муниципальных музеев пока тоже далека от идеальной. А между тем, именно муниципальные музеи – это становой хребет краеведческой работы в городах и районах области. Нацпроект "Культура – 2023" позволит 7 музеям нашего региона улучшить техническое оснащение, закупить современное оборудование (экспозиционно-выставочное, фондовое, др.). Важно осовременить музейное пространство, а это, в свою очередь, позволит увеличить количество посещений музеев. Привлечь больше местных жителей, и гостей, туристов – чтобы людям, которые приезжают и знакомятся с экспозициями, было бы интересно узнавать что-то новое из истории Псковского края. В этом состоит главная цель проекта», – сказал он.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в программу субсидирования вошли семь музеев. Средства направят на приобретение оборудования и технических средств.