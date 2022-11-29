Культура

Всероссийская премьера сериала о подпольщиках прошла в кинотеатре Порхова

Показ всероссийской премьеры документального сериала «Герои подполья» состоялся в кинотеатре Порхова 29 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде Александра Печерского.

Фото здесь и далее: Фонд Александра Печерского

Документальный сериал «Герои подполья» создан Фондом Александра Печерского при поддержке Института развития Интернета.

Порхов выбрали для премьерного показа в связи с тем, что именно в этом городе в годы Великой Отечественной войны действовало две крупных группы подпольщиков. Одна из них во главе с киномехаником Константином Чеховичем в 1943 году смогла совершить одну из самых крупных диверсий в годы войны, взорвав кинотеатр и уничтожив сразу двух генералов вермахта, 40 офицеров и около 100 немецких солдат.

В 14 короткометражных фильмах (по 10-12 минут) рассказаны истории нескольких десятков героев – как известных, так и почти забытых подпольщиков, боровшихся с оккупантами в Великую Отечественную. Это и Зоя Космодемьянская, казненная фашистами в подмосковной деревне Петрищево; и Матрена Вольская, выведшая три с половиной тысячи детей из оккупированной зоны в тыл; и «псковский Сусанин» Матвей Кузьмин; и Анастасия Бисениек, возглавлявшая знаменитое Дновское подполье. Один фильм (14 минут) посвящён феномену подполья в целом.

В фильмах использованы редкие кадры кинохроники и фотодокументы из закрытых архивов. Наиболее яркие моменты историй оформлены в стиле графического романа.