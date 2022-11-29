Культура

Юбилейный концерт народного хореографического ансамбля «Ивушки» прошел в Пскове

Юбилейный концерт народного самодеятельного коллектива молодёжного хореографического ансамбля «Ивушки» прошел в Пскове 27 ноября в Городском культурном центре города. Ансамблю исполнилось 25 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по культуре Псковской области

В рамках концертной программы состоялся смотр коллектива на подтверждение звания «Народный коллектив». «Концертный зал был полон зрителей. Публика увидела калейдоскоп ярких, запоминающихся хореографических номеров», - отметили в комитете.

Псковский областной центр народного творчества совместно с комитетом по культуре Псковской области продолжают работу по присвоению, подтверждению и лишению званий «Народный коллектив», «Образцовый коллектив» и «Народная студия».