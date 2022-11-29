Неожиданной назвала субсидию на модернизацию Краеведческого музея Великих Лук его директор

Субсидия на модернизацию Краеведческого музея Великих Лук в 2023 году стала неожиданной, сообщила директор учреждения Наталия Каменская в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: «МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"» / «ВКонтакте»

«Мы счастливы, даже не ожидали. Очень благодарны комитету по культуре Псковской области за поддержку перед министерством и помощь в оформлении документов. Нам были необходимы средства на злободневную композицию "Герои среди нас". Идея возникла уже давно, выставка будет посвящена ветеранам Великой Отечественной войны, а также участникам всех войн вплоть до второй чеченской. К настоящему времени стало ясно, что нужно включить и участников спецоперации. Мы надеемся, что благодаря этой поддержке сумеем организовать достойную выставку», – отметила директор музея.