Культура

Миниатюрные скульптуры животных из коллекции музея-заповедника показали псковичам

Множество различных предметов, так или иначе связанных с домашними животными, хранится в коллекции Псковского музея-заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В коллекции - изображения на картинах, вышивки на тканях, деревянные игрушки и многое другое. Встречаются и редкие вещи. Например, бронзовое пресс-папье «Собака» авторства Иосифа Юшкова – почётного члена академии художеств, талантливого анималиста, знаменитого серией небольших статуэток лошадей, принадлежащих российским императорам.

Выполненные им скульптуры отличались не только точной передачей особенностей породы и движений животного, но и большой выразительностью, отметили в музее. Собака охотничьей породы изображена в движении с приподнятой правой лапой. На постаменте читается текст: «Юшков. Драгунъ. 1845 ноябрь. Дай лапу».

«Однако особенный интерес представляют уникальные анималистические скульптуры, изготовленные нашим земляком, потомственным ремесленником из Великолукского района Владимиром Курчановым. Применение своим умелым рукам он нашел в миниатюрной резьбе по дереву или анималистической скульптуре. В миниатюрах Курчанова, помещающихся буквально на кончике пальца, скрупулезно выточен каждый изгиб тела животного, в них есть собственный сюжет и динамика», - отметили в учреждении.

В фондах Псковского музея-заповедника хранится серия скульптур собак различной породы, а также табун лошадей, пасущихся на выгуле.

«Поражает воображение то, что при всей миниатюрности скульптур четко угадывается порода каждой собаки: русская гончая, спаниель, лайка, эрдельтерьер, такса – уникальность и особенности каждой породы переданы с поразительной точностью и тонкостью», - добавили в музее-заповеднике.

Напомним, сегодня, 30 ноября, отмечается Всемирный день домашних животных.