Культура

Псковский музей-заповедник вводит дополнительные сеансы экскурсии «Лабиринты музейного квартала»

Псковский музей-заповедник вводит дополнительные сеансы экскурсии «Лабиринты музейного квартала» 10 и 17 декабря в 16:00 в связи с большим количеством заявок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Новая вечерняя экскурсия "Лабиринты музейного квартала" еще до первого сеанса вызвала сильный отклик у псковичей и гостей города. Напомним, что экскурсия пройдет по основным объектам музейного квартала с рассказом об их истории и архитектуре. Центральной точкой прогулки в волшебной атмосфере вечерней иллюминации станут Палаты у Сокольей башни», – рассказали в музее-заповеднике.

Помимо рассказа о происхождении здания и его тайнах, посетителей ждет посещение выставки «Всеволодов Свет», посвященной 100-летию со дня рождения архитектора, художника, кузнеца Всеволода Петровича Смирнова.

Место сбора группы: Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) (Комсомольский переулок, дом 7).

Стоимость: 300 рублей за человека – взрослый билет, 200 300 рублей за человека – льготный билет (школьники, студенты, пенсионеры).

Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.