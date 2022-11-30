Культура

Инклюзивная акция «Музей для всех!» стартует в Пскове

Четвертая Всероссийская инклюзивная акция «Музей для всех!», в рамках которой пройдут мероприятия, адаптированные для людей с инвалидностью, стартует в Пскове 1 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Акция будет проводиться на нескольких площадках музея-заповедника.

1 и 6 декабря в 11:00 и 14:00 состоится культурно-образовательная программа «Путешествуя по картинной галерее». В ходе программы участники познакомятся с историей Псковской картинной галереи и пейзажными картинами, пространство которых станет остановками в путешествии.

4 декабря в 11:00 и 14:00 участников акции ждет познавательная экскурсия «В гости к псковскому купцу» во Дворе Постникова, а 10 декабря в то же время гости смогут совершить путешествие по Поганкиным палатам. В ходе экскурсии гости познакомятся с купеческими палатами, узнают об укладе жизни в купеческих семьях, о торговых делах и торговли в Пскове.

8 и 9 декабря в 11:00 и 14:00 состоится интерактивная культурно-образовательная программа «До Нового года – не трогать!». Участники программы окунутся в предновогоднюю суету, увидят «советскую» новогоднюю елку и ее необычные игрушки, побывают в гостях у Деда Мороза и получат подарки.

Подробную информацию о мероприятиях Псковского музея-заповедника можно найти на сайте Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!».