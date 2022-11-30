Культура

Выставка великолукского художника Олега Александрова открылась в Пскове

Благотворительная выставка живописи великолукского художника Олега Александрова открылась в Пскове 30 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в выставочном зале псковского регионального отделения союза художников России.

Выставка проходит при поддержке администрации города Великие Луки, а также под патронажем партии «Единая Россия» при участии Великолукского совета ветеранов.

На выставке представлены работы, посвященные героям Донбасса, военнослужащим 76-й дивизии ВДВ, а также Великой Отечественной войне. Кроме этого, художник представит пейзажи и букеты цветов. Всего в выставке около 80 работ.

Олег Александров родился в 1947 году в поселке Усмынь Куньинского района Псковской области. Затем жил в Казахстане, закончил там школу и автодорожный техникум. После службы в армии поступил в Краснодарское художественное училище и, окончив его, приехал в Великие Луки, где несколько лет проработал директором детской художественной школы. Среди его учеников известные ныне художники: председатель великолукского отделения союза художников Борис Лиханов, стилист-модельер Игорь Чапурин и другие.

Олег Александров пишет в стиле реализма и считает, что именно реализм должен занимать главенствующее место в искусстве. На выставке представлены работы художника разных лет.

В 2019 году в Волгограде состоялась торжественная церемония передачи картин, посвящённых Сталинградской битве. Псковскую область представляла работа «На руинах Сталинграда» Олега Александрова, за которую он получил благодарность от Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия».

Выставка проходит в выставочном зале псковского регионального отделения Союза художников России с 30 ноября по 22 декабря по адресу: Псков, улица Ленина, дом 1. Вход свободный.