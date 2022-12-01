Культура

Концерт в поддержку военнослужащих пройдёт в Пскове

Концерт в поддержку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, пройдёт в Большом зале Псковского облсовпрофа (Псков, улица Советская, 15) 10 декабря в 15.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

В рамках концерта будут собирать гуманитарную помощь и благотворительные пожертвования для нужд участников СВО.

«Сегодня как никогда важна поддержка тех, кто находится на передовой», - отметил заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.