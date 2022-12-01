Культура

«Квартирник»: «Комната бывших» о том, куда уходят бывшие, и миллионе прослушиваний. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 2 декабря. Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Пскова разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом.

В гостях у Дмитрия Иванова молодая группа, играющая в формате «Нет стиля - нет проблем» - «Комната бывших». В студию они пришли в таком составе:

Вадим — вокалист и гитарист, в свободное от музыки время работает каменщиком.

Куда в панке без мощного баса? Владимир. Сейчас работает бариста.

Илья — вокалист, студент первокурсник, мечтающий в 25 лет жениться на певице Доре.

Как удалось сформировать столь разношерстный коллектив и откуда взялось такое название - «Комната бывших»? Как ребята умудрились собрать на Spotify миллион прослушиваний? Сложно ли продвигать свое творчество сейчас, когда все музыкальные платформы ушли из страны?