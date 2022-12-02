Культура

Директор «Михайловского» выступит сегодня на форуме «Музеи Беларуси»

В Республике Беларусь, в Минске, сегодня, 3 декабря, начал свою работу V Национальный форум «Музеи Беларуси». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», директор которого, Георгий Василевич принимает участие в представительном культурном съезде.

Фото: служба информации музея-заповедника «Михайловское»

На мероприятия форума прибыли делегации и представители 127 музеев и галерей Беларуси, представители туристической отрасли, эксперты. В рамках деловой программы запланирован круглый стол «Развіццё культурна-пазнавальнага турызму. Праблемы і перспектывы» («Развитие культурно-познавательного туризма. Проблемы и перспективы») с участием музейщиков из стран СНГ.

В музее уточнили, что руководитель «Михайловского» — единственный зарубежный участник, чьё выступление включено в деловую программу форума. Доклад Георгия Василевича будет сделан сегодня в ходе работы секции «Музей і спадчына» («Музей и Наследие»).

В «Михайловском» также напомнили о многочисленных деловых и творческих связях, которые выстроили и упрочили музейщики из Пушкиногорья и сотрудники многих и многих учреждений культуры и образования из Беларуси. В списке общих дел — совместные и обменные выставочные проекты, образовательные программы, работа на значимых культурных форумах. Среди партнёров «Михайловского» — Национальный художественный музей Республики Беларусь, Национальный исторический музее Республики Беларусь, литературно-мемориальный музей Якуба Коласа, Государственный литературный музей Янки Купалы, Витебский областной краеведческий музей, Витебская гимназия № 3 имени А.С. Пушкина, Витебский центр современного искусства, Национальный Полоцкий историко-культурного музей-заповедник, Гомельская областная библиотека, другие учреждения.

В музее также напомнили, что в эти дни в «Льняном амбаре» — выставочном зале в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» — развёрнута выставка графики выдающегося деятеля белорусской и польской культуры XIX века Наполеона Матеуша Тадеуша Орды из фондов белорусского Национального художественного музея. Она будет доступна для жителей и гостей Псковской области до 22 декабря текущего года.