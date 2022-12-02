Культура

Концерт на испанском и португальском языках прошёл в Пскове

Концерт «Cantando con amor» («Поём с любовью») на испанском и португальском языках состоялся в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Как рассказала руководитель проекта, преподаватель колледжа Ирина Галковская, это мероприятие продолжило цикл концертов, посвящённых песенной культуре разных стран: Франции, Англии, Италии.

По словам преподавательницы, в творческой работе вокалиста изучение фонетики языка, который не является родным для исполнителя, является очень важной составляющей.

«Перед студентами стоят множество художественных и технических задач, в числе которых и трактовка образа, знакомство с музыкальными традициями, песенной культурой страны, её исполнителями, выбор песни, которая подходит по образному строю, мироощущению, тесситуре, подстрочный, а точнее, дословный перевод всего текста», – отметила она.

В концерте «Cantando con amor» прозвучали песни различных жанров - испанские и португальские популярные песни разных лет, кубинская хабанера, испанское болеро, босса-нова, песни в стиле фаду.

Многие песни, исполненные молодыми вокалистами, были хорошо знакомы зрителям: «О, голубка, моя» Себастьяна Ирадьева (1860), «Quizas» (1947), «Besame mucho» (1947) и другие.