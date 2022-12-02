Культура

Псковичка стала лауреатом всероссийского композиторского конкурса

Студентка Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Анастасия Прокофьева стала лауреатом XVI Детского композиторско-исполнительского конкурса «Бывает всё на свете хорошо». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова

Как рассказала руководитель специальности «Теория музыки», музыковед Лариса Никитина, конкурс проводился в два тура. Отбор первого тура проходил по представленным видеозаписям. Во втором туре участники демонстрировали свои сочинения на сцене концертного зала.

Организатор конкурса - Фонд сохранения и развития творческого наследия композитора А. П. Петрова. В жюри конкурса входили известные композиторы и музыканты: заслуженный работник культуры РФ, член Президиума правления Союза композиторов Санкт-Петербурга Владимир Сапожников (председатель жюри), народный артист России, главный дирижёр Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье» Павел Бубельников, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель фонда Андрея Петрова, член Союза композиторов России Ольга Петрова и другие.

Юные композиторы из Санкт-Петербурга, Москвы, республики Карелия, Архангельской и Новгородской областей представили хоровые, камерно - инструментальные и камерно-вокальные сочинения.

Конкурс проходил в формате анонимности, участники выступали под номерами. В условиях высокой конкуренции студентка 3 курса специальности «Теория музыки» Анастасия Прокофьева ( преподаватель Т. А. Лаптева - заслуженный работник культуры Псковской области, член союза композиторов России) получила диплом лауреата 2 степени. Жюри также высоко оценило исполнительское мастерство девушки, её музыкальность и качество владения роялем. Большую роль в успехе сыграла студентка 4 курса специальности «Хоровое дирижирование» Инна Авдалян, исполнившая романс Анастасии Прокофьевой на стихи Сергея Есенина «И надо мной звезда горит».

Конкурсные прослушивания завершились интереснейшим мастер-классом, который провёл для участников второго тура председатель жюри. Он поделился с юными композиторами тайнами творчества, добавили в учреждении.