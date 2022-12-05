Культура

Брифинг, посвященный итогам фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022», пройдет в пресс-центре ПЛН

Очередной брифинг состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» сегодня, 7 декабря. Он будет посвящен итогам прошедшего в Пскове фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022».

За всю историю проведения конкурсов красоты в Пскове это было одно из масштабных мероприятий — уровень красоты, благодаря участницам и звездным гостям, зашкаливал! Подробнее о том, как прошел фестиваль, расскажут:

Кристина Гончарова - «Миссис Псков 2022»;

Ирина Хоничева - «Миссис Псков classic 2022»;

Елена Апина - «Миссис Псковская область 2022»;

Варвара Амелина - «Мисс Псков 2022»;

Елизавета Колесникова - «Мисс Псковская область 2022»;

Николай Королев - директор фестиваля.

Начало брифинга - в 15.00. Как обычно, из пресс-центра ПЛН будет вестись видеотрансляция.