Брифинг, посвященный итогам фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022», пройдет в пресс-центре ПЛН

Очередной брифинг состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» сегодня, 7 декабря. Он будет посвящен итогам прошедшего в Пскове фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022».
За всю историю проведения конкурсов красоты в Пскове это было одно из масштабных мероприятий — уровень красоты, благодаря участницам и звездным гостям, зашкаливал! Подробнее о том, как прошел фестиваль, расскажут:
Начало брифинга - в 15.00. Как обычно, из пресс-центра ПЛН будет вестись видеотрансляция.