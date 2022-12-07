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Культура

Всё о библиотеке Пушкина смогут узнать сегодня гости ульяновского «Дома Языковых»

08.12.2022 07:16|ПсковКомментариев: 0

В филиале Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова — в литературном музее «Дом Языковых» сегодня, 8 декабря, состоится online-лекция «Библиотека А. С. Пушкина в Михайловском». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, откуда и пойдёт трансляция, подготовила и прочтёт лекцию хранитель мемориальной усадьбы «Михайловское», кандидат исторических наук Юлия Узенёва.

Репродукция: Николай Ульянов. Пушкин в Михайловском (1936).
Из фондов музея-заповедника

Известно, что книги и журналы занимали особое место в жизни Пушкина. Он покупал и выписывал их во множестве, брал с собой в путешествия, а будучи в ссылке, часто просил друзей и брата прислать ему те или иные издания и получал книжные посылки чуть ли не с каждой почтой. Часто цитируют и письмо Жуковского о последних часах жизни Пушкина: «…”Прощайте, друзья!” — сказал Пушкин, и в это время глаза его обратились на его библиотеку. С кем он прощался в эту минуту, с живыми ли друзьями, или с мёртвыми, не знаю».

В музее убеждены, что рассказ Юлии Узенёвой о михайловской библиотеке поэта — удивительно разноплановой по своему составу! — позволит слушателям больше узнать о мыслях, интересах и настроениях Пушкина, лучше понять созданное им не только в годы ссылки, но и в периоды, последовавшие за «святогорским затворничеством».

В музее уточнили, что публичная online-лекция «Библиотека А. С. Пушкина в Михайловском» пройдёт в рамках работы виртуального представительства Государственного Пушкинского Заповедника в Ульяновской области. Этот проект стартовал в 2019 году и с тех пор получает самые благоприятные отклики у целевой аудитории. Жители и гости города уже побывали на 16 разных лекциях, среди которых: «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина», «История Святогорского монастыря после Пушкина (вторая половина XIX — начало XXI века)», «Письма и записки в романе А.С. Пушкина «Дубровский», «У них на масленице жирной водились русские блины» (о культуре застолья у дворян в XIX столетии)» проч., проч.

Сегодняшняя встреча посетителей «Дома Языковых» с пушкиногорскими музейщиками — последняя из запланированных на текущий год.

Теги: #Пушкинские Горы #пушкинский заповедник #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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