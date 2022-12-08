Культура

Псковичка стала победительницей Всероссийского конкурса сочинений

Ученица Псковской областной школы для одарённых детей «Камертон» Анастасия Кривошеева стала победительницей Всероссийского конкурса лучших сочинений «Россия - страна возможностей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римоского-Корсакова.

Всероссийский конкурс лучших сочинений «Россия - страна возможностей» проводился Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников».

По результатам оценки конкурсных работ экспертный совет конкурса составил итоговый рейтинговый список участников и определил победителей, в число которых вошла Анастасия Кривошеева.

Она стала единственным представителем Псковской области в числе победителей Всероссийского конкурса лучших сочинений «Россия - страна возможностей».

Победители конкурса рекомендованы оргкомитетом к участию в 15 смене «Новогодняя сказка «Артека» с 29-30 декабря 2022 года по 18-19 января 2023 года.