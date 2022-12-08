Культура

Победителей литературной премии «Большая книга» определили в России

Названы победители XVII сезона Национальной литературной премии «Большая книга». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе конкурса.

8 декабря на торжественной церемонии в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки озвучили имена лауреатов.

Из 303 работ, выдвинутых на соискание премии в начале года, в длинный список вошли 49 произведений. Из них совет экспертов отобрал произведения 10 авторов. Литературная академия, в составе которой в этом сезоне 105 человек — профессиональные литераторы, деятели науки, культуры и образования, общественные и государственные деятели, журналисты, предприниматели — определила победителей XVII сезона: