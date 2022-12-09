Культура

Автор выставки «Герои с вечно русским сердцем» выступила перед псковичами

Лекция научного сотрудника Российского военно-исторического общества, кандидата исторических наук, автора выставки «Герои с вечно русским сердцем» Виктории Петраковой прошла в Пскове сегодня, 9 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В начале лекции в рамках выставки перед слушателями и воспитанниками военно-патриотического центра «Патриот» выступила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Когда впервые увидела выставку "Герои с вечно русским сердцем", я ни о чем другом уже думать не могла, и было совершенно ясно, что эта выставка должна прожить долгую и особенную жизнь, и в псковском музее она должна быть представлена», – рассказала Светлана Мельникова о своем опыте знакомства с данной выставкой.

Руководитель музея-заповедника отметила, что подобные выставки имеют особенное значение в современной политической обстановке и представила автора выставки - Викторию Петракову. Она рассказала о названии выставки и провела подробную экскурсию. Так, по ее словам, название «Герои с вечно русским сердцем» обязано военному корреспонденту времен Второй Мировой войны Илье Эренбургу.

«Мы в нее вложили все силы, всю душу. Когда мы создавали эту выставку преемственности подвига, это было просто до мурашек, ведь многие подвиги современных ребят буквально дословно совпадают с наградными листами героев Великой Отечественной войны», – рассказала Виктория Петракова.

Она отметила слаженную и аккуратную работу Псковского музея-заповедника с выставкой ее авторства.

Постерная фотовыставка «Герои с вечно русским сердцем», посвященная военнослужащим Красной Армии, освобождавшим Украину от нацистов в годы Великой Отечественной войны, и участникам специальной военной операции работает в Псковском музее-заповеднике (улица Некрасова, 7).

На фотостендах представлены фотографии героев, копии наградных документов, информация об их жизненном и боевом пути. Многие из них были предоставлены семьями героев и самими героями. На каждом из планшетов размещены цитаты из воспоминаний, писем, наградных листов героев. Среди историй, отраженных на выставке, – подвиги разведчиков, десантников, танковых экипажей, летчиков-асов, морских пехотинцев, женщин-героев медицинской службы и многих других.

Организатором выставки «Герои с вечно русским сердцем» выступает Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства обороны РФ.