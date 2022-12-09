Культура

«Михайловское» знакомит интернет-пользователей с творчеством ульяновского художника

Государственный Пушкинский заповедник сегодня, 12 декабря, в рамках большого интернет-проекта «Художник и музей» открыл новую виртуальную выставку. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в учреждении.

Лев Нецветаев. Пушкин. Из фондов музея-заповедника

В официальном сообществе «Михайловского» в социальной сети «ВКонтакте» любители изобразительного искусства могут подробно рассмотреть репродукции работ современного ульяновского художника, а ещё — поэта, архитектора, педагога Льва Нецветаева.

Как рассказали в музее, Лев Нецветаев — давний друг «Михайловского». Выпускник Московского архитектурного института (1963), он активно работает как художник, причём — в разных техниках и жанрах, часто обращается к пушкинской теме. Сегодня в «пушкиниане» Нецветаева более восьмидесяти картин, которые экспонировались в различных музеях, и множество стихов его собственного сочинения. Осенью 2018 года в «Михайловском» в рамках проекта «Друзья Пушкиногорья» впервые представили посетителям выставку «Из пушкинианы Льва Нецветаева».

В заповеднике добавили, что работы ульяновского художника есть во многих российских и зарубежных государственных и частных коллекциях, в том числе — в собраниях Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, Государственного музея-заповедника «Михайловское».

В музее напомнили, что в рамках интернет-проекта «Художник и музей», стартовавшего ещё в начале 2020 года, сотрудники информационной службы Пушкинского заповедника регулярно знакомят своих виртуальных посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших поэта и Святогорье. Это художники, принадлежащие к разным поколениям, работающие в разных манерах, техниках и жанрах, живущие в столицах и в провинции.