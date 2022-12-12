Культура

Господский дом усадьбы «Княжьи горки» консервируют в Дедовичском районе

Масштабная консервация уникального памятника архитектуры — господского дома усадьбы «Княжьи горки» — идёт в Дедовичском районе. Имением в разное время владели представители известнейших фамилий: князья Мещерские и Кожины. «Золотой век» для этих мест настал при графине Строгановой, сообщает ГТРК «Псков».

Фото здесь и далее: ГТРК «Псков»

Специалисты уже разобрали завалы, вывезли более ста КамАЗов мусора, в том числе и фрагменты рухнувших перекрытий. Планируется починить крышу и закрыть историческую постройку от осадков и нежданных посетителей.

«Средства выделены именно под программу, чтобы сохранить памятники культурного значения. Давно у нас такая идея возникла, и мы переписку вели непосредственно с Росимуществом, и активные граждане, и прокуратура включилась в этот процесс, и поэтому изыскали средства, чтобы этот объект сейчас законсервировать», - отметил глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев.

Имение, известное как дача графини Строгановой, когда-то являлось центром летнего дворянского отдыха. Здесь бывало множество знатных гостей из Санкт-Петербурга, кипела светская жизнь.

«Муж её, Ягман, очень любил охоту, и часто к нему приезжали из Волышово гости и из Санкт-Петербурга, и они принимали. Гостиная была и наверху - там почётная - и внизу. Была картинная галерея, очень много картин было. Пол мозаикой такой был выложен, второй этаж с первым соединялся, дубовая такая крепкая, резная лестница», - рассказала заведующая сельским сектором музея «Старинушка» Вера Павлова.

Сегодня фрагменты изысканного убранства хранятся в местном музее. Уникальные изразцы с облицовки печей пришлось отчищать от побелки. Ею покрыли всё, когда после революции в особняке расположилась районная больница. Но 40 лет назад медучреждение получило новое здание. С тех пор в усадьбе разруха.

«Приходила молодёжь, тусовалась, ну, под осень уже прохладно стало, и они разводили костры, грелись, и в один из вечеров учинили пожар. Загорелось, и все перекрытия второго этажа перегорели, окна все - они деревянными были. После этого крыша прохудилась - дожди, снег», - сказала Вера Павлова.

Под зданием находится просторный подвал со множеством помещений. Существует легенда, согласно которой от этого места есть тайный ход длиной в полкилометра, прямо до Ильинского храма.

Руины церкви во имя Святого Пророка Илии, построенной в честь победы над Наполеоном, тоже будут законсервированы, как и здание кухонного флигеля. Это первый шаг на пути к возрождению уникального объекта. Усадьба сохранила и пейзажный парк с вековыми деревьями, и псарню, и остатки ветряной мельницы. Следующим этапом станет поиск средств на реставрацию комплекса.