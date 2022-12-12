Культура

В Псковском музее провели экскурсии для семей мобилизованных

Экскурсии для семей мобилизованных провели в главном здании Псковского музея-заповедника 12 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Сотрудники музея провели для гостей обзорные экскурсии по экспозициям «Культура и искусство древнего Пскова» и «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».

«Это очень важно, что вы сегодня пришли к нам. То, что вы сейчас увидите в экспозиции "Культура и искусство древнего Пскова", – глубокий свет, который оставили нам предки, это то, чем мы сильны», – отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Музейщики рассказали об истории псковской земли, ее ремеслах, торговле, войнах, о культуре и искусстве псковитян. Гости увидели иконопись, художественное серебро, археологию и посуду, которые ярко демонстрируют все многообразие жизни древних обитателей Псковского края.

После этого, на экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» гости вместе с сотрудниками музея вспомнили трагические страницы истории Псковского края 1941-1945 года.