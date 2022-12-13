Культура

Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники» пройдёт в Пскове

Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники» пройдёт в Пскове 15 и 16 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

На нескольких городских площадках выступят творческие коллективы из Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, Забайкальского края и Республики Беларусь.

15 декабря в 12:00 запланировано выступление фольклорного ансамбля «Комонь» (Москва) в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Официальное открытие фестиваля «Золотые родники» пройдет 15 декабря в 17:00 в спортивно-развлекательном парке «Простория». Приглашенные коллективы примут участие в большой фестивальной вечерке. Гостей фольклорного праздника ждут хороводы, народные танцы, игры и забавы.

Основные мероприятия «Золотых родников» запланированы на 16 декабря. Программа фестиваля будет яркой и насыщенной, отметили в комитете.

Организатором фестиваля выступает Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области. Фестиваль проходит с 2000 года в разных муниципальных образованиях области.